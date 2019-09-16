Путин проводит двусторонние переговоры с Рухани

Президент РФ Владимир Путин и лидер Ирана Хасан Рухани проводят двусторонние переговоры в Анкаре. Беседа началась сразу после того, как глава российского государства завершил встречу с лидером Турции Реджепом Эрдоганом.

Ожидается, что на переговорах с Рухани будет поднят вопрос об укреплении торгово-экономических связей России и Ирана. Кроме того, встреча проходит на фоне обострения ситуации в Персидском заливе.

Напомним, 14 сентября на НПЗ в Саудовской Аравии вспыхнули пожары, спровоцированные неустановленными беспилотниками. Позже стало известно, что после атак на стратегические нефтяные объекты Эр-Рияд вдвое сократил производство нефти. При этом госсекретарь США Майк Помпео возложил ответственность за инцидент на Иран.