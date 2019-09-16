Пьяный житель Твери выкинул плачущего младенца с четвёртого этажа

Мать привезла мальчика, которому всего один месяц, к бабушке и уехала по делам. В это время в квартире пожилой женщины находился её пьяный сожитель.

В Твери пьяный мужчина выбросил внука своей сожительницы с балкона четвёртого этажа. Его раздражало, что мальчик плакал.

— 47-летний мужчина, не желавший слышать плач внука своей сожительницы, взял малыша на руки, после чего перенёс на балкон квартиры и сбросил с высоты четвёртого этажа. Младенец находится в больнице, — говорится в сообщении регионального СУ СКР.

Сейчас мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Возбуждено уголовное дело.