Нонна Гришаева рассказала о сне с Заворотнюк: Забилась в угол квартиры

Актриса поддержала тяжело больную коллегу и отметила, что молится за здоровье Анастасии.

Нонна Гришаева опубликовала трогательный пост, посвящённый Анастасии Заворотнюк, в котором призналась, что актриса ей приснилась. На это обратил внимание портал "Дни.ру".

Артистка рассказала, что в её сне Анастасия была красивой, но испуганной, она попросила спрятаться от журналистов у Гришаевой в квартире.

— Я обнимала тебя и плакала от счастья, что с тобой всё хорошо и ты прекрасно выглядишь... Молюсь за тебя, — обратилась актриса к Заворотнюк в посте.

На тяжёлое состояние здоровья звезды "Моей прекрасной няни" также отреагировал её коллега по сериалу Борис Смолкин. Он отметил, что давно не виделся с актрисой, а о её госпитализации узнал из СМИ.

Напомним, 13 сентября известная актриса Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи поставили ей диагноз: глиобластома (злокачественная опухоль мозга). Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а врачи прекратили интенсивное лечение и не решаются на операцию. Официальный представитель артистки сообщил, что давать комментарии о состоянии здоровья Заворотнюк ему запретили.