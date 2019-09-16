Путин помиловал 81-летнего пенсионера

Пожилой мужчина признался в содеянном, а также возместил потерпевшему моральный вред и оплатил лечение.

Президент Владимир Путин подписал указ о помиловании 81-летнего россиянина Алексея Давыдова, которого суд приговорил к реальному сроку за нападение на оппонента в ходе ссоры. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ветеран труда с положительной характеристикой был осуждён за причинение тяжкого вреда здоровью. Причём, согласно материалам дела, поводом для нападения стало аморальное поведение самого пострадавшего.

Суд учёл пожилой возраст Давыдова и мотивы его поступка, поэтому пенсионеру назначили достаточно мягкое для такой статьи наказание — три года лишения свободы. Сам пожилой мужчина признался в содеянном, а также возместил потерпевшему материальный ущерб и моральный вред. К слову, режим в колонии он не нарушает, а вот само нахождение в местах лишения свободы грозит подорвать его и без того слабое здоровье.

— Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Давыдова Алексея Петровича, 1938 года рождения, осуждённого 3 октября 2018 года Ряжским районным судом Рязанской области, освободив его от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы, — говорится в тексте указа за подписью главы государства Владимира Путина.

Напомним, в последний раз Владимир Путин помиловал сразу нескольких россиян перед Новым годом. Среди амнистированных было пять человек, в том числе заключённый, сидевший с 2013 года в тюрьме за убийство.

Очередная амнистия в нашей стране может быть приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которая будет отмечаться в 2020 году. По крайней мере, на это рассчитывают члены Совета по правам человека при Президенте РФ. Правозащитники даже подготовили два варианта документа и сейчас обсуждают возможные варианты.