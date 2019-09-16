В Москве закрыли более 60 клиник пластической хирургии

За первые шесть месяцев 2019 года в Москве из-за несоответствия правилам безопасности лишили лицензии более 60 клиник пластической хирургии. Об этом журналистам рассказал глава столичного управления Росздравнадзора Андрей Плутницкий.

— В прошлом году было выдано 218 предписаний клиникам пластической хирургии. За полгода проверено 136 клиник, 63 прекратили деятельность пластической хирургии, — сказал Плутницкий.

Также он отметил, что основная цель проверок — привлечение к ответственности виновных лиц. Для этого у Росздравнадзора выработано взаимодействие со Следственным комитетом.

Ранее в России предложили создать "белые списки" пластических хирургов.