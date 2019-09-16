Семья, выжившая после удара молнии в авто: На СТО такое видели впервые

Автомобиль отправили на диагностику, так как даже после того, как зарядили аккумулятор, он не завёлся.

Хозяйка автомобиля, в который под Новосибирском попала молния, рассказала Лайфу, что в момент инцидента она находилась в машине с ребёнком. Все отделались испугом, а вот "тойота" теперь не заводится.

— Саму молнию, что она ударила, я не видела. Подумала, может, рядом ударила. Ребёнок, конечно, испугался, потому что попало в заднее лобовое стекло, как раз где сидел он, — поделилась Анна.

Водитель и пассажиры сразу же выбежали и укрылись под навесом автобусной остановки. При этом Анна пожаловалась, что никто из очевидцев не остановился, чтобы помочь.

— Шёл поток машин. Никто не остановился, не спросил, требуется ли помощь или нет. Потом я стала вызывать эвакуатор. Мне сначала даже там не поверили, — добавила девушка.

Автомобиль отправили на диагностику, так как даже после того, как зарядили аккумулятор, он не завёлся. По словам Анны, заряд вышел через колёса. Специалисты на СТО заявили, что видят такое впервые.

Во время удара молнии никто из семьи не пострадал, отделались только лёгким испугом.

— За руль садиться не боюсь, потому что не могу сказать, что сильно испугалась. Но сейчас, наверное, в такие погодные условия буду принимать меры безопасности. Может, даже лишний раз и не поеду, — сказала владелица машины.

Видео этого происшествия Лайф публиковал сегодня. Молния ударила прямо в автомобиль, который двигался по шоссе.