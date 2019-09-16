Ростовчанки требуют уволить из школы учителя с френчем

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Жительницы Ростова-на-Дону ополчились против учителя одной из школ. По их словам, молодой мужчина слишком тщательно следит за своей внешностью, в частности, делает "женский" маникюр. В местном Минобразования Лайфу рассказали, что начали проверку этой ситуации.

— Как педагог он, может, и хороший, но внешний вид очень красноречив: накрашенные ресницы, тональник на лице, наращённые ногти, а, на минуточку, это мужчина. У каждого свой выбор личной жизни, я всё понимаю, но нести в школу такую культуру считаю недопустимым, — цитирует недовольную родительницу паблике "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону".

<p>Фото: © Vk/&#34;<a href="https://vk.com/wall-36039_6056668" target="_blank">Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону</a>&#34;</p>

Ростовчанка называет ситуацию беспределом и просит совета, "куда можно обрaтиться, чтобы посодействовaли увольнению педагога".

<p>Фото © Соцсети</p>

В региональном Министерстве образования Лайфу заявили, что узнали о ситуации из соцсетей, сейчас по данному факту проводится проверка.

— Пытаемся понять, есть ли со стороны педагога нарушения, — отметили в Минобразования.

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