Содержание Зеленского обойдётся Украине в $40 млн в 2020 году

В 2020 году содержание президента Украины Владимира Зеленского и его офиса обойдётся жителям страны в 986,6 миллиона гривен (39,7 миллиона долларов). Эта сумма заложена в проект бюджета, внесённый правительством на утверждение в Верховную раду.

В 2019 году содержание лидера Незалежной обошлось в 947,2 миллиона гривен.

По данным портала "Украинские новости", за срок пребывания Петра Порошенко на посту президента Украины расходы на его содержание увеличились с 293 миллионов гривен в 2014 году до одного миллиарда в 2018-м.