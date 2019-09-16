Путин рассказал о судьбе соглашения с Турцией по поводу расчётов в нацвалютах

Оказалось, что проект документа уже готов, его передали Анкаре. Теперь в Кремле ждут отзыва от турецкого лидера Эрдогана.

Президент России Владимир Путин попросил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана как можно быстрее отреагировать на уже подготовленный проект межправительственного соглашения о расчётах в национальных валютах. Об этом он заявил на переговорах в Анкаре.

— 3 сентября мы передали нашим турецким друзьям проект межправсоглашения о расчётах в национальных валютах. Просили бы как можно быстрее на него отреагировать, — призвал российский лидер.

Он указал, что это результат совместной работы турецких и российских специалистов, которые одинаково заинтересованы в увеличении товарооборота между двумя странами. Кстати, в прошлом году его размер удалось вывести до суммы более чем $25 млрд. А вот по итогам 2019 года, к сожалению, будут корректировки не в лучшую сторону.

— Полагаем, что это в том числе за счёт определённых ограничительных мер со стороны наших турецких партнёров на продукцию российской металлургической и химической промышленности, — указал Путин.

Как уже сообщал Лайф, переговоры Путина и Эрдогана проходят в президентском комплексе Чанкая. В составе российской делегации — глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, помощник президента Юрий Ушаков, глава Минэнерго Александр Новак и спецпредставитель президента РФ по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев.

Напомним, что сегодня в Анкаре также пройдёт трёхсторонний саммит по урегулированию ситуации в Сирии с участием России, Ирана и Турции.