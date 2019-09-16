В Минске открестились от планов создать конфедерацию России и Белоруссии

Представитель президента Александра Лукашенко заверила, что никаких совместных органов не создаётся — страны к этому не готовы.

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт опровергла информацию СМИ о планах Москвы и Минска создать конфедерацию из двух государств. По её словам, в основе двусторонних отношений лежит приоритет сохранения независимости и "это свято".

— Красные флажки — это суверенитет и независимость каждой из стран. В интеграционных же процессах мы идём на те шаги, которые экономически целесообразны. Никаких совместных органов не создаётся — к этому страны не готовы, — приводит её слова издание "Новая Нива".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отреагировал на данные СМИ, что Москва и Минск якобы планируют перейти на единый налоговый и гражданский кодексы в рамках интеграции экономических систем.

По данным "Коммерсанта", в рамках договора страны унифицируют учёт собственности, почти полностью объединят банковский надзор, сохранив при этом два Центробанка, введут единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии. Но в Кремле заверили, что эти публикации носят предварительный характер.