Пермяк обвинил бывшего чиновника в расстреле четырёх охотничьих лаек

Сам экс-чиновник не смог вразумительно ответить на вопрос, причастен ли он к убийству животных.

Житель Пермского края обвинил бывшего заместителя регионального Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Виктора Усенко в расстреле четырёх своих собак. Видеозапись с места происшествия была опубликована в социальных сетях.

Мужчина рассказал, что Усенко, являющийся владельцем охотхозяйства "Глухарь", в присутствии местного охотинспекора якобы расстрелял его лаек. На вопрос, зачем он это сделал, Усенко ответил, что собаки гоняют лосей и мешают ему охотиться.

Также пострадавший мужчина отметил, что находился на территории охотхозяйства легально, собаки же при этом были в ошейниках с датчиком слежения.

Сам экс-чиновник не смог однозначно ответить на вопрос, причастен ли он к смерти животных.

— Я находился в своём охотничьем хозяйстве с тем видом оружия, которое на меня зарегистрировано. Человек написал заявление, по заявлению будет проведена соответствующая проверка и будут сделаны соответствующие выводы, — заявил Усенко изданию "Политика сегодня".

Охотничье хозяйство "Глухарь" находится в Горнозаводском районе. Оно зарегистрировано на ООО "Звезда Перми", генеральным директором которого является Усенко.