Ритуальщики подарили пенсионерам купоны со скидкой на похороны

Такой "щедрости" никто не оценил, и теперь весь город ополчился на предприимчивое агентство.

Жителей Новокузнецка возмутила рекламная акция местного похоронного бюро. Ритуальщики распечатали целую кипу скидочных сертификатов на все свои товары и услуги и распространили по почтовым ящикам пенсионеров. Как говорится в сюжете местной телекомпании "Вести-Сибирь", клиентам предлагали воспользоваться скидкой в 5 тысяч рублей при минимальной цене заказа 30 тысяч. Местные жители сочли такое предложение кощунственным.

— У нас очень много пожилых людей, которые на лавочках это дружно обсуждают. И бабушки тоже переживают, что их уже собираются чуть ли не сегодня хоронить, — рассказывает местная жительница Екатерина Калашникова.

Однако, по словам экспертов похоронного рынка, такая рекламная акция является не только показателем невежества маркетологов, но и обманом. Дело в том, что в списке услуг оказались пункты, на которые агентство просто не в силах предоставить скидку, например поминальные обеды или отпевание.

К слову, пару лет назад скандал с похожими похоронными сертификатами разгорелся в Перми. Делом занялось региональное отделение Федеральной антимонопольной службы (ФАС), но, чем всё закончилось, неизвестно.

Ранее Лайф рассказывал, как в Екатеринбурге девушка нашла своё фото на рекламе надгробия. Согласно подписи под траурным портретом, Екатерину звали Яной и она "умерла" в возрасте семи лет. Сотрудники фотосалона были очень удивлены, что "усопшая" оказалась жива, сняли фото со стены, завернули в фирменную упаковку и отдали возмущённой посетительнице.

А в Тюмени возбудили уголовное дело по факту похорон 91-летней труженицы тыла Анны Бусыгиной в мешке для трупов.