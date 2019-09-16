Москвичка готовила бутерброд, но ранила себя в живот

Женщина находилась в гостях в момент происшествия. Сейчас ей оказывают медицинскую помощь.

Жительница Москвы нанесла себе ножевое ранение, когда готовила бутерброд. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в оперативных службах.

— 36-летняя москвичка, находясь в гостях у знакомого, резала себе бутерброд и по неосторожности ножом нанесла себе ранение в области живота, — сообщил источник.

Пострадавшая женщина заявила, что ни к кому претензий не имеет. Сейчас ей оказывают помощь медики.

Ранее двадцатилетний житель Тюменской области 12 сентября напал с ножом на своих бабушку и дедушку. От многочисленных ран пенсионеры скончались.