Путин предупредил о недопустимости разделения Сирии на зоны влияния

Президент выразил надежду, что международное сообщество, в том числе ООН, активнее подключится к решению вопроса о гуманитарной помощи Сирии.

Президент России Владимир Путин считает, что территорию Сирии недопустимо делить по зонам влияния. Об этом он заявил во время трёхстороннего саммита с участием президентов Турции и Ирана Реджепа Эрдогана и Хасана Рухани.

— Естественно, беспокоит положение дел на северо-востоке Сирии. Проблемы безопасности в этом районе, как и в других частях страны, должны решаться исключительно на принципах сохранения суверенитета и территориальной целостности, — заявил Путин.

Президент России выразил мнение, что Астанинский процесс, гарантами которого выступают Россия, Турция и Иран, является эффективным механизмом содействия сирийскому урегулированию.

— Надеемся, что международное сообщество, особенно ООН, активнее подключится к гуманитарному содействию Сирии, будет оказывать более весомое содействие в деле восстановления разрушенной инфраструктуры, — добавил Путин.

Трёхсторонний саммит по урегулированию ситуации стартовал в Анкаре 16 сентября. Это уже пятая подобная встреча.