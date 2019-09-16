Канделаки не оценила "широкий жест" экс-чиновницы, оскорбившей жителей Тулуна

Телеведущую не удивил тот факт, что никто не поверил в искренность раскаяния Алашкевич.

Телеведущая Тина Канделаки в своём телеграм-канале отметила неискренность извинений иркутской экс-чиновницы Ирины Алашкевич перед жителями Тулуна.

— Симптоматично, что в её тексте нет ни слова о патологически надменном и высокомерном отношении к людям, о неумении контролировать себя, о полном отсутствии эмпатии. Ещё более симптоматично, что решительно никто даже до экспертизы не сомневался в подлинности голоса и сейчас не верит в искренность раскаяний Алашкевич, — прокомментировала Канделаки извинения женщины.

Также телеведущая отметила, что Алашкевич целый месяц собиралась с мыслями, чтобы извиниться за оскорбления. А своё увольнение она вообще преподнесла как широкий жест.

Напомним, в августе в Сети появилась запись, на которой женщина с голосом, похожим на Ирину Алашкевич, оскорбляет пострадавших от наводнения жителей Тулуна. Первая экспертиза записи подтвердила, что голос на записи принадлежит чиновнице. В ходе повторной в аудиозаписи нашли признаки монтажа. Сегодня, 16 сентября, Алашкевич написала заявление об увольнении. Она также попросила жителей Тулуна простить её от всего сердца.