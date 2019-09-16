На Ямале сошедшую с фундамента многоэтажку "укрепили" досками

Коммунальщики заявили, что они не имеют отношения к столь своеобразному ремонту дома на проспекте Оптимистов.

В городе Новый Уренгой на Ямале многоэтажный дом, сошедший с фундамента, поддержали деревянными брусьями. Об этом сообщает портал Ura.ru.

Фотографии необычного метода ремонта были опубликованы в социальных сетях. На снимках видно, что в щель между основанием и самим домом вставлен деревянный брус. В комментариях пользователи не скрывали иронии.

"Какая сейчас прочная, износостойкая древесина пошла", — написала Татьяна Татьянина. "Оу… Новые технологии", — удивился оригинальному проекту Богдан Дунаевский.

Выяснилось, что здание на проспекте Оптимистов обслуживается управляющей компанией АО "Уренгойжилсервис". Её представители рассказали, что фасад здания деформирован, но это не представляет опасности для жильцов.

— Палки туда мы не подкладывали. Это связано с браком строительным. Немного осела отмостка. В этом году заделаем эту щель. На следующий год будем отмостку поднимать, — заявили в компании.

В пресс-службе администрации города сообщили, что специалисты Департамента городского хозяйства выехали на место для осмотра здания.