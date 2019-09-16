На Ямале сошедшую с фундамента многоэтажку "укрепили" досками

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Фото © Ura.ru

Коммунальщики заявили, что они не имеют отношения к столь своеобразному ремонту дома на проспекте Оптимистов.

В городе Новый Уренгой на Ямале многоэтажный дом, сошедший с фундамента, поддержали деревянными брусьями. Об этом сообщает портал Ura.ru.

Фотографии необычного метода ремонта были опубликованы в социальных сетях. На снимках видно, что в щель между основанием и самим домом вставлен деревянный брус. В комментариях пользователи не скрывали иронии.

"Какая сейчас прочная, износостойкая древесина пошла", — написала Татьяна Татьянина. "Оу… Новые технологии", — удивился оригинальному проекту Богдан Дунаевский.

<p>Фото © <a href="https://s.ura.news/images/news/upload/news/399/456/1052399456/e8226a2f5df825616e5ef846cd802d4d_760x0_1620.1423.0.181.jpg" target="_blank">Ura.ru</a></p>

Выяснилось, что здание на проспекте Оптимистов обслуживается управляющей компанией АО "Уренгойжилсервис". Её представители рассказали, что фасад здания деформирован, но это не представляет опасности для жильцов.

Палки туда мы не подкладывали. Это связано с браком строительным. Немного осела отмостка. В этом году заделаем эту щель. На следующий год будем отмостку поднимать, — заявили в компании.

В пресс-службе администрации города сообщили, что специалисты Департамента городского хозяйства выехали на место для осмотра здания.

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