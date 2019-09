Дочь Заворотнюк принесла в больницу воздушный шар с признанием в любви — видео

Вечером 16 сентября 22-летняя дочь Анастасии Заворотнюк Анна навестила маму в клинике. Девушка пришла с воздушным шаром в виде сердца, на котором написаны слова I love you this much, сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, 13 сентября Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи поставили ей диагноз "глиобластома" (злокачественная опухоль мозга). Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а врачи прекратили интенсивное лечение и не решаются на операцию.

Официальный представитель артистки сообщил, что давать комментарии о состоянии здоровья Заворотнюк ему запретили. Осторожно высказываются и коллеги Анастасии, они просят "оставить семью в покое".