Крыму предложили дать второе официальное название

Греческая диаспора выступила с инициативой добавить к названию республики историческую часть.

Крымские греки предложили дать полуострову новое официальное наименование: Республика Крым — Таврида. С таким предложением выступил глава национально-культурной автономии крымских греков "Таврида" Иван Шонус.

Название Таврида уходит корнями в глубину веков, это значимая историческая отсылка. Таврида (Таврика, Таврия) — одно из древних названий Крымского полуострова греческого происхождения, которое использовалось также после присоединения к Российской империи.

Вице-премьер Правительства Крыма, постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов поддержал инициативу и счёл идею достойной обсуждения.

— В России в целом ряде субъектов... это применяется. Напомню: Якутия (Саха), Северная Осетия (Алания) и целый ряд других субъектов Федерации, которые применяют наряду с устоявшимся названием ещё и историческую часть, — цитирует "Российская газета" слова Мурадова.

В Госдуме также положительно отнеслись к предложению о двойном названии полуострова. Депутат Андрей Козенко отметил, что это "подчеркнёт многовековую историю Крыма".

Однако нашлись и противники нововведения. Так, председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе полагает, что подобная инициатива не должна исходить сверху.

— Надо возвращать не столько историческое название, сколько историческую память, традиции, культурные ценности. Игра в названия и переназвания только разделит общество и породит ненужные споры, — сказал Иоффе РИА "Новости".

Георгий Мурадов выразил то же мнение — прежде всего инициативу с двойным названием должна поддержать общественность. А сам автор инициативы Иван Шонус позже признал, что общество пока не готово к переименованию республики.