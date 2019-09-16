Добровольцы спасли косаток в Аргентине — видео

В ходе спасательной операции на берегу курортного городка пострадавших животных удалось отбуксировать обратно в море.

В курортном городе Мар-дель-Плата (Аргентина) волной на берег выбросило семь косаток. Местные жители попытались своими силами оказать животным помощь. На кадрах видео добровольцы стараются вытолкнуть морских хищников с пляжа обратно в воду.

В ходе спасательной операции почти всех несчастных животных удалось вернуть в море, лишь одно из них погибло.

Косатка весит около двух тонн, и перемещать её весьма непросто. Необходимо отбуксировать морского хищника как можно глубже, иначе волны вновь вынесут его на берег.

В прошлом году косаток также массово выбросило волной на берег города Мар-дель-Плата, здесь китов спасали как минимум дважды.