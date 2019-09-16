Резонансный фильм "Покидая Неверленд" получил премию "Эмми"

Семья и поклонники короля поп-музыки возмущены присвоением награды, однако режиссёр ленты Дэн Рид не сомневается в правдивости скандальных откровений.

В США проходит 71-я церемония вручения премии "Эмми". В номинации "Лучший документальный фильм" награду получила лента про Майкла Джексона "Покидая Неверленд".

Четырёхчасовая картина режиссёра Дэна Рида основана на показаниях Джеймса Сейфчака и Уэйда Робсона о том, что они в детстве подверглись сексуальному насилию со стороны Майкла Джексона.

Семья и поклонники поп-короля возмущены присвоением награды скандальному фильму.

— Нет ни одного доказательства преступления, совершённого Майклом, лента совершенно однобока. Этот так называемый документальный фильм был снят втайне. Никто, кроме двух главных героев и их семей, не принимал участия в его создании, — заявил адвокат семьи Джексона.

Режиссёр Дэн Рид, однако, не сомневается в правдивости откровений Сейфчака и Робсона. После вручения премии он поблагодарил Джеймса и Уэйда за мужество.

Напомним, после анонса картины "Покидая Неверленд" возник огромный общественный резонанс. Семья Майкла Джексона подала в суд на компанию "HBO" за клевету. В России Первый канал отказался от показа фильма в эфире.