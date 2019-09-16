Неизвестный приковал себя цепью к памятнику Коневу в Праге

Активист особенно отметил, что не имеет отношения к России и не считает себя "ни пророссийски настроенным, ни проамерикански настроенным человеком".

Житель Чехии Михал Шулц приковал себя цепью к памятнику советскому маршалу Ивану Коневу на площади Интербригады в Праге, тем самым выразив протест против решения местных властей о его переносе, сообщает ТАСС.

По его словам, сложившаяся ситуация касается его, потому он не мог не выразить свою позицию.

— Мой дед воевал во Второй мировой войне, и поэтому она меня точно касается, — заявил Шулц.

Активист особенно отметил, что не имеет отношения к России и не считает себя ни пророссийски настроенным, ни проамерикански настроенным человеком. При этом в чешскую столицу он прибыл с севера страны. Полицейские никак не мешают проведению его акции, так как она не нарушает общественный порядок.

История вокруг памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу началась в ночь с 21 на 22 августа, когда неизвестные осквернили его. Вместо того чтобы привести монумент в порядок, районная администрация просто закрыла его баннерами и предложила перенести на закрытую территорию Посольства России или в коллекцию военно-исторического музея. С критикой такого решения выступили Посольство РФ в Чехии, а также глава государства Милош Земан.