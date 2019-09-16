Россия пообещала ответить США в случае развёртывания средств доставки ракет

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что в случае развёртывания средств доставки ракет малой и средней дальности Россия подготовит асимметричный ответ.

Рябков заявил о необходимости одностороннего моратория со стороны США и других стран НАТО на размещение в зоне их ответственности новых разработок средств доставки ракет, сообщает РИА "Новости".

Замглавы МИД также подчеркнул, что РФ ожидает ответного шага со стороны оппонентов после завершения действия ДРСМД. В случае появления таких средств в любом регионе мира Россия будет вынуждена ответить зеркально или даже асимметрично.

Сергей Рябков также отметил, что Россия не будет бездействовать, если США продолжат создавать новую угрозу.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров предложил странам НАТО присоединиться к мораторию по размещению ракет, однако положительного ответа пока не последовало. 2 августа ДРСМД, заключённый между СССР и США в 1987 году, прекратил своё действие.