СМИ: Чарли Ханнэму достанется главная роль в сериале "Шантарам"

Сериал рассказывает о сбежавшем из австралийской тюрьмы заключённом, который пытается скрыться в Бомбее.

Британский актёр Чарли Ханнэм сыграет главную роль в новом сериале "Шантарам". Он будет снят по мотивам одноимённого романа Грегори Дэвида Робертса. Об этом пишет журнал Variety.

Сериал будет состоять из десяти эпизодов. Его съёмками займётся компания Apple. К слову, "Шантарам" станет первым международным продуктом для Apple TV+.

Роман повествует о сбежавшем из австралийской тюрьмы заключённом, который пытается скрыться в Бомбее. Он отрезан от семьи и друзей и вынужден начать новую жизнь в трущобах, барах и преступном мире Индии.

Сериал готовят компании Anonymous Content и Paramount Television, сценаристом станет Эрик Уоррен Сингер. В 2013 году его номинировали на премию "Оскар" за сценарий к фильму "Афера по-американски".

Сам 39-летний Чарли Ханнэм снимался в сериале "Сыны анархии" и в фильмах "Меч короля Артура" (2017), "Тихоокеанский рубеж" (2013) и "Багровый пик" (2015). Принимал участие в съёмках фильма "Джентльмен" режиссёра Гая Ричи. Выход ленты запланирован на 2020 год.