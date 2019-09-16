Учёные ищут желающих провести пять дней в имитирующей невесомость ванне

Смельчакам гарантируют полную безопасность для здоровья, вознаграждение и интересное времяпрепровождение.

Институт медико-биологических проблем Российской академии наук (ИМБП РАН) ищет людей, которые готовы провести пять дней в специальной иммерсионной ванне, имитирующей невесомость.

Эксперимент направлен на проверку воздействия невесомости на организм человека. Добровольцами могут стать мужчины от 25 до 40 лет, не выше 180 см и весом не более 80 кг.

Сообщение о наборе испытуемых опубликовано 16 сентября в официальной группе ИМБП РАН в соцсети "ВКонтакте".

Учёные рассказали, что иммерсионное воздействие на организм человека безопасно. Самый длительный эксперимент по нахождению в "сухой" иммерсии составил 56 дней, и, как показали результаты исследования, организм подопытного восстанавливается достаточно быстро.

В ходе испытаний добровольцы будут постоянно находиться по контролем врачей. Смельчакам гарантируется денежное вознаграждение и интересное времяпрепровождение.