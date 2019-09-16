Спикер Рады заявил, что выборы в Донбассе могут пройти только по законам Украины

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Фото © Facebook / Дмитрий Разумков

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире программы "Свобода слова" на ICTV выразил мнение, что выборы в Донбассе могут пройти только по законам Украины.

Выборы на временно оккупированной территории Донбасса могут состояться исключительно по законам Украины, — заявил Разумков.

Кроме того, спикер парламента отметил, что у Рады есть время для того, чтобы изучить все детали развития событий в Донбассе и приступить к обсуждению вопроса о продлении закона об особом статусе Донбасса.

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