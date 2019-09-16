Брэд Питт спросил астронавта, знает ли он, что вокруг него на стенах МКС

Актёр рассказал, что в новой ленте "К звёздам" голливудский космический корабль был куда чище.

В преддверии выхода нового фильма "К звёздам" исполнитель главной роли Брэд Питт пообщался по прямой связи с астронавтом Ником Хейгом. Видеотрансляцию этой беседы передавало в своём твиттере NASA.

LIVE NOW: There's an incoming call … from space! 👨‍🚀 @AstroHague is talking to #AdAstra actor Brad Pitt about what it’s like to live and work aboard the @Space_Station. Watch: https://t.co/yQzjEx1tr8 — NASA (@NASA) 16 сентября 2019 г.

Брэд Питт был очень удивлён обилием оборудования на стенах вокруг астронавта. Первым делом он спросил Хейга, знает ли тот, зачем нужны все эти штуки на стенах. Ник объяснил актёру, что требуется время для привыкания к обстановке на МКС.

— Скажу тебе, наш корабль [в фильме] был немного чище! — подчеркнул Брэд Питт астронавту.

На вопрос актёра, как сотрудники МКС справляются с разницей в биологических часах в космосе и на земле, Ник Хейг объяснил, что на станции существует регулируемое освещение, меняющееся в зависимости от времени земных суток.

В завершение беседы астронавт признал, что Брэд Питт был более убедителен в роли астронавта в фильме "К звёздам", чем Джордж Клуни в ленте "Гравитация". На МКС уже успели посмотреть новинку Голливуда.