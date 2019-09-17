В Пермском крае проверят обстоятельства убийства четырёх собак в охотхозяйстве

По словам хозяина зверей, их застрелил бывший замминистра промышленности региона Виктор Усенко.

Министерство природы Пермского края выясняет обстоятельства убийства четырёх охотничьих собак. По словам хозяина зверей, их застрелил бывший замминистра промышленности региона Виктор Усенко. При инциденте присутствовал районный охотинспектор. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минприроды края.

— Это вопиющий случай человеческой жестокости. Мы не оставим его без должного внимания. В отношении охотинспектора, присутствующего при этом инциденте, запущен приказ на проведение служебной проверки, — заявили в ведомстве.

Владелец собак уже написал заявление в правоохранительные органы. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее, 16 сентября, в сообществе "Охота Рыбалка Природа Охотничий билет" в соцсети "ВКонтакте" появилась запись от лица хозяина собак. Мужчина рассказал, что Усенко, являющийся владельцем охотхозяйства "Глухарь", в присутствии местного охотинспекора якобы расстрелял его лаек.