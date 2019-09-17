Самолёт Red Wings совершил экстренную посадку в Тивате из-за задымления шасси

Самолёт Airbus A321 авиакомпании Red Wings совершил экстренную посадку в Тивате из-за задымления шасси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Задымление произошло во время посадки, при этом открытого горения не наблюдалось. Экстренные службы аэропорта сумели быстро предотвратить повреждения лайнера. Сейчас все пассажиры, которые должны были улететь обратным рейсом в Москву, размещены в гостиницах.

Отметим, что это не первый за неделю неприятный инцидент с лайнерами Red Wings. 10 сентября Airbus A321, выполнявший рейс Москва — Анталья, совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за проблем с радиосвязью.