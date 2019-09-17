Алексей Ягудин рассказал, что у дома Заворотнюк каждый день дежурила скорая

Алексей Ягудин рассказал, что всё лето у дома Анастасии почти каждый день дежурила скорая, состояние актрисы стремительно ухудшалось.
В выпуске программы "Пусть говорят", посвящённой актрисе, фигурист рассказал, что весной они вместе участвовали в съёмках пилотных серий одной из передач и Анастасия была здоровой и жизнерадостной.
Официальной версии о состоянии здоровья Анастасии нет, поскольку семья запретила представителю актрисы Стасу Христову давать какие-либо комментарии.
Друзья Заворотнюк на все вопросы отвечают: "Молимся!"
Лайф следит за состоянием Анастасии Заворотнюк. Напомним, актриса попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии, её подключили к аппарату ИВЛ. Врачи поставили диагноз "злокачественная опухоль мозга".
Life Shot наш оперативный канал в Telegram