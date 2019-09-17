Премьер Чехии встретится с Зеленским в рамках Генассамблеи ООН

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил журналистам, что намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
— Во время пребывания 22–28 сентября в Нью-Йорке на заседании ГА ООН встречусь с президентом Украины Владимиром Зеленским, — заявил Бабиш.
Об этом он уведомил президента Чехии Милоша Земана в ходе их встречи, на которой обсуждалась тема Украины. Кроме того, политики обсудили ситуацию в Сирии и пришли к мнению, что Чехия могла бы играть более значимую роль в решении данного вопроса.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram