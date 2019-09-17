В Ивановской области шестилетнюю девочку на велосипеде сбил автобус

Шестилетняя девочка в городе Шуе Ивановской области погибла под колёсами автобуса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на УМВД РФ по Ивановской области.

Инцидент произошёл 16 сентября в 20:30. Девочка возвращалась из бассейна домой вместе со своим девятилетним братом. Оба ехали на велосипедах. На перекрёстке улиц Советской и Стрелецкой дети начали пересекать зебру на велосипедах. В этот момент из-за угла перекрёстка выехал автобус ПАЗ и сбил девочку.

В настоящий момент ведётся проверка, устанавливаются детали происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает официальный представитель УМВД РФ по Ивановской области Владислав Радостин.