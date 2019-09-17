Бывшего президента Крыма Юрия Мешкова доставили в Россию после инсульта

Экс-президент Крыма Юрий Мешков вернулся в Россию из Турции после того, как перенёс инсульт. Об этом сообщила дочь политика Марианна Мешкова.

— Слава Богу! Спасибо всем, кто помогал! Папа в Красногорске, — написала Мешкова.

Бывший и единственный президент Крыма находился в Турции на отдыхе вместе со своей женой, когда с ним случился инсульт. Пресс-атташе Посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова ранее сообщала, что вопрос о транспортировке Юрия Мешкова в Россию будет решаться по состоянию его здоровья.

Юрий Мешков стал президентом Республики Крым в феврале 1994 года — до отмены суверенитета Крыма весной 1995 года, когда полуостров вошёл в состав Украины. После этого экс-президент переехал в Москву.