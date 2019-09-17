Мадуро заявил об открытых дверях для переговоров с оппозицией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности постоянности вести переговоры с оппозицией ради спокойствия народа страны, заверив, что двери для этого всегда открыты.

— Приветствую подписание соглашений, достигнутых за столом переговоров с оппозицией. Это шаг на пути достижения согласия и мира. Все двери для диалога будут оставаться открытыми ради спокойствия всех венесуэльцев, — написал глава государства в своём твиттере.

Ранее власти страны сумели прийти к ряду договорённостей с представителями оппозиции. В частности, о возвращении Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) в Национальную ассамблею, об освобождении заключённых, защите региона Эссекибо, осуждении санкций и требовании об их немедленном снятии, изменениях в избирательном процессе.