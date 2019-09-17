Турист в Венеции ударил гондольера за запрет сфотографироваться в лодке

В Венеции турист напал на гондольера и ударил его за то, что тот не разрешил сфотографироваться в лодке. Об этом сообщает The Local.

Группа туристов из Южной Америки прогуливалась в центре города и захотела сделать селфи в гондоле. Однако владельцу лодки это не понравилось, он попросил молодых людей уйти с борта. Тут и началась драка.

На кадрах видео заметно, что мужчина сначала спорит с гондольером, потом сбивает его шляпу на ступени лестницы, а затем ударяет венецианца. Последний, в свою очередь, в ответ не ударил, хотя до этого активно пытался спорить.

— Шумные туристы нередко причиняют неудобства гондольерам и окружающим, в частности, встают на борта лодок, тем самым опрокидывая их, — сообщает издание The Local.

Ранее власти Венеции оштрафовали туристов за то, что те готовили кофе на мосту.