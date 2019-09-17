Трамп — о сильном росте цен на нефть: Это не проблема

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Фото © Pixabay

Рост цен на нефть в последние дни не является сильной проблемой. Такое мнение в беседе с журналистами выразил президент США Дональд Трамп.

Цены не очень сильно поднялись, у нас серьёзные стратегические резервные ресурсы. Мы можем задействовать их небольшое количество. Другие страны, например Бахрейн, также могут быть более щедрыми. Так что это не проблема, заявил Трамп в преддверии встречи с наследным принцем Бахрейна Сальманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой.

Ранее Лайф рассказывал о резком скачке цен на нефть на мировых рынках. В частности, стоимость барреля североморской марки Brent прибавила сразу 19%.

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