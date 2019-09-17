Американский астронавт назвал русскую музыку на МКС приятным погружением

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Фото © Pixabay

Американский астронавт Ник Хейг в ходе беседы с актёром Брэдом Питтом, посвящённой выходу фильма "К звёздам", рассказал, какую музыку предпочитают на МКС.

Самый важный вопрос: кто контролирует диджейский пульт? — спросил Бред Питт.

Хейг рассказал, что музыку члены экипажа МКС выбирают по очереди. Сейчас на космической станции собралась команда из США, России и Италии, поэтому порой за ужином звучит традиционная российская музыка.

— Это очень приятная перемена и погружение, — заметил астронавт.

Нику Хейгу такое музыкальное разнообразие позволяет ценить международную составляющую на МКС.

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