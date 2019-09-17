Посольство РФ обратится в Госдеп после публикации обвинительных статей в СМИ США

В дипмиссии заявили, что подобные действия Штатов свидетельствуют о неспособности страны обеспечить нормальную деятельность российской дипмиссии.

Посольство РФ в Вашингтоне намерено обратиться в Госдепартамент с требованиями разъяснить публикации американских СМИ, обвиняющие сотрудников дипмиссии в причастности к взлому систем ФБР. Соответствующее сообщение сотрудники посольства опубликовали 17 сентября.

— Ни одного факта или доказательства нарушения российскими гражданами норм и законов США авторы так и не привели. При этом ряд содержащихся в статье безосновательных обвинений в адрес дипломатов и членов их семей представляет прямую угрозу для их безопасности, — заявили в дипмиссии.

В пресс-службе заявили, что подобные действия свидетельствуют о неспособности США обеспечить нормальную деятельность российской дипмиссии.

Также отмечено, что если раньше американские власти пытались оправдывать свои обвинения в сторону россиян вмешательством в американские выборы, то сейчас эта "теория разваливается на глазах".

— Не могли не обратить внимание на неуклюжую попытку через шпиономанию оправдать захват российской дипсобственности. Это новый разворот позорной для Вашингтона истории, — пишет пресс-служба.

Ранее портал Yahoo News, ссылаясь на экс-чиновников США, сообщал, что в июне 2016 года 35 российских дипломатов выслали из страны (на сборы им тогда дали 72 часа) из-за того, что те сыграли ключевую роль в российской контрразведывательной операции. Представители российской дипмиссии якобы помешали ФБР выслеживать российских агентов на территории США. Вследствие этой операции ФБР и ЦРУ пришлось прекратить связи с некоторыми своими российскими агентами, а США — усилить меры безопасности на ключевых объектах.