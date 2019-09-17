Таможня и КГБ Белоруссии помогли раскрыть схему ввоза оружия с Украины в Россию

Целый арсенал был изъят отечественными спецслужбами на территории Российской Федерации.

Председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии (ГТК) Юрий Сенько сообщил, что силами таможни и КГБ республики была раскрыта схема транзитного ввоза оружия на территорию РФ с Украины.

— Это и автоматы, и пистолеты, и стрелковое оружие в виде винтовок, это и большое количество, около девяти тысяч, боеприпасов. Целый арсенал был изъят спецслужбами на территории Российской Федерации, — заявил глава в интервью ГТК телеканалу "Беларусь 1".

Оружие перевозили через территорию Белоруссии в Литву и оттуда крупными партиями переправляли на территорию России.

Также с увеличением числа желающих пересечь границу возросло количество попыток провоза психотропных и наркотических веществ. В этом году было изъято 626 килограммов наркотиков, по этому факту возбуждено 129 уголовных дел. Большая часть этих веществ предназначалась для ввоза на территорию Российской Федерации.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил усилить охрану южной границы республики, поскольку с территории Украины хлынул поток незаконного оружия. По данным Государственного пограничного комитета, за 2018 год было изъято 76 единиц оружия и более 800 — боеприпасов.