В Саратове неизвестный изнасиловал врача, спешившего на вызов к пациенту

Потерпевшая просто заблудилась по пути к нужному дому и обратилась за помощью к мужчине.

В Саратове местный житель изнасиловал врача, которая спешила на вызов домой к одному из пациентов. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Инцидент произошёл вечером 16 сентября. Доктор спешила к своему пациенту, однако по пути к дому заблудилась и обратилась к неизвестному мужчине с просьбой показать дорогу. В ответ на это он согласился проводить женщину прямо до дома.

В какой-то момент, убедившись, что никого рядом нет, он изнасиловал потерпевшую, после чего скрылся с места преступления. Правоохранители ищут преступника. Возбуждено уголовное дело.