СМИ: ФАС поддержала инициативу об отмене обязательной установки счётчиков тепла

Вместо счётчиков инвесторам предлагается установить температурные датчики и энергосберегающее оборудование.

Федеральная антимонопольная служба поддержала предложение Минстроя отказаться от обязательной установки счётчиков тепла в новостройках. Об этом сообщил замглавы ФАС Виталий Королёв в интервью "Известиям".

Обязательную установку счётчиков можно заменить на системы автоматического регулирования потребления тепла в зависимости от температурного режима, а также на энергосберегающее оборудование, которое позволит инвесторам зарабатывать на экономии электричества.

Норма об обязательной установке счётчиков действует с 2012 года, и вокруг этого решения до сих пор не утихают споры.

Ранее замглавы Минстроя Максим Егоров сообщил, что установка счётчиков достаточно дорога и нельзя навязывать эти расходы владельцам квартир.