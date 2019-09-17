СМИ: ФАС поддержала инициативу об отмене обязательной установки счётчиков тепла

Федеральная антимонопольная служба поддержала предложение Минстроя отказаться от обязательной установки счётчиков тепла в новостройках. Об этом сообщил замглавы ФАС Виталий Королёв в интервью "Известиям".
Обязательную установку счётчиков можно заменить на системы автоматического регулирования потребления тепла в зависимости от температурного режима, а также на энергосберегающее оборудование, которое позволит инвесторам зарабатывать на экономии электричества.
Норма об обязательной установке счётчиков действует с 2012 года, и вокруг этого решения до сих пор не утихают споры.
Ранее замглавы Минстроя Максим Егоров сообщил, что установка счётчиков достаточно дорога и нельзя навязывать эти расходы владельцам квартир.
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