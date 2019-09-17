Врач дала рекомендации, как улучшить самочувствие в период "барической пилы"

Ольга Молчанова рассказала, что в такую погоду зависимым от погоды людям лучше оставаться дома, лежать и пить чай с мятой.

Врач дала рекомендации метеозависимым людям, на которых могут отразиться резкие перепады атмосферного давления, известные в народе как "барическая пила". Интервью со специалистом опубликовала газета "Известия".

Ведущий научный сотрудник Института профилактической медицины, эксперт Лиги здоровья нации Ольга Молчанова рассказала, что в такую погоду зависимым от погоды людям лучше оставаться дома, лежать и пить чай с мятой. Он расслабляет и расширяет сосуды, тем самым снижая нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Она также добавила, что пониженное давление может сопровождаться тошнотой и головными болями. Поэтому с работы на время "барической пилы" лучше отпроситься.

— Придя домой, нужно обязательно лечь так, чтобы ноги были на подушке, слегка приподняты. Эта поза очень расслабляет сосуды, — советует врач.

Однако, по словам Молчановой, плохое самочувствие не продержится на протяжении всего периода перепадов атмосферного давления. Недомогания могут проявиться или в первый, или в последний день "барической пилы". А вот ходить по врачам в такие дни — это дополнительная лишняя нагрузка на организм.

Как утверждает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, такое атмосферное явление можно считать вполне обыкновенным.

— За сутки с 15 по 16 сентября давление понизилось на 13–15 мм ртутного столба. Начиная с вечера понедельника и до второй половины четверга атмосферное давление будет 733–735 мм, — рассказал эксперт. Он также подчеркнул, что к выходным давление вернётся в норму.

Стоит отметить, что в период перепадов давления будет наблюдаться снижение температуры воздуха до 8–12 градусов в дневные часы и до одного-двух — в ночные.