Во Владивостоке наградили сотрудников ДПС, которые помогли спасти ребёнка

Инспекторы сопроводили машину с потерявшей сознание девочкой до медицинского учреждения.

Во Владивостоке наградили сотрудников ДПС Евгения Мельничука и Арифа Мурадханова за помощь в спасении семимесячной девочки, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Когда инспекторы находились на службе, к ним обратился водитель одной из машин. Он сообщил, что в салоне находится его малолетняя дочь, которой внезапно стало плохо. Малышка потеряла сознание, и ей срочно требовалась помощь.

Сотрудники ДПС сопроводили машину с больным ребёнком до медицинского учреждения, включив сирену и проблесковые маячки. Родители семимесячной Мальвины запомнили номер служебного автомобиля и выразили благодарность неравнодушным инспекторам.

Сейчас девочка выздоровела, они вместе с мамой Дарьей Назаренко присутствовали на церемонии вручения благодарственных писем Евгению Мельничуку и Арифу Мурадханову. Родители ребёнка ещё раз выразили признательность мужчинам, благодаря которым жизнь Мальвины оказалась вне опасности.