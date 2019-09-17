"Игра престолов" получила сразу десять наград на премии "Эмми"

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Среди прочего сериал получил призы за лучший актёрский состав, лучшие визуальные эффекты и лучшие костюмы.

Всемирно известный сериал "Игра престолов", восьмой сезон которого завершился в 2019 году, стал победителем премии "Эмми" в категории Creative Arts, забрав сразу десять наград. Об этом сообщает ABC News.

Среди прочего сериал получил призы за лучший актёрский состав, лучшие визуальные эффекты и лучшие костюмы. При этом номинирована сага была по 32 пунктам.

Спортивный документальный фильм "Фри-соло" производства National Geographic взял все семь наград, на которые был номинирован. А комедийный сериал "Удивительная миссис Мейзел" завоевал шесть наград в своих номинациях.

Американский шеф-повар, писатель и телеведущий Энтони Бурден получил посмертную награду за программу для CNN "Энтони Бурден. Неизвестные части". Награды также получили телепрограмма Queer Eye, сериал "Наша планета" и картина "Покидая Неверленд".

Старейшим обладателем премии "Эмми" стал писатель, сценарист и продюсер Норман Лир. На момент получения награды ему было 97 лет. Статуэтку он получил за продюсирование развлекательной телепередачи на ABC. В ней был воссоздан ряд эпизодов его известных сериалов "Все в семье" и "Джефферсоны".

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