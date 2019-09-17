"Игра престолов" получила сразу десять наград на премии "Эмми"

Среди прочего сериал получил призы за лучший актёрский состав, лучшие визуальные эффекты и лучшие костюмы.

Всемирно известный сериал "Игра престолов", восьмой сезон которого завершился в 2019 году, стал победителем премии "Эмми" в категории Creative Arts, забрав сразу десять наград. Об этом сообщает ABC News.

"Game of Thrones" was the big winner at the 2019 Creative Arts Emmys this weekend, taking home 10 awards total. https://t.co/I9xEk9BgyZ — ABC News (@ABC) September 16, 2019

Среди прочего сериал получил призы за лучший актёрский состав, лучшие визуальные эффекты и лучшие костюмы. При этом номинирована сага была по 32 пунктам.

Спортивный документальный фильм "Фри-соло" производства National Geographic взял все семь наград, на которые был номинирован. А комедийный сериал "Удивительная миссис Мейзел" завоевал шесть наград в своих номинациях.

Американский шеф-повар, писатель и телеведущий Энтони Бурден получил посмертную награду за программу для CNN "Энтони Бурден. Неизвестные части". Награды также получили телепрограмма Queer Eye, сериал "Наша планета" и картина "Покидая Неверленд".

Старейшим обладателем премии "Эмми" стал писатель, сценарист и продюсер Норман Лир. На момент получения награды ему было 97 лет. Статуэтку он получил за продюсирование развлекательной телепередачи на ABC. В ней был воссоздан ряд эпизодов его известных сериалов "Все в семье" и "Джефферсоны".