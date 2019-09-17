Королева Великобритании закрыла бар в Букингемском дворце

Сотрудники королевской резиденции имели право пользоваться заведением и часто выходили оттуда в "потрёпанном" состоянии.

Елизавета II решила закрыть бар в Букингемском дворце, поскольку персонал проводил там слишком много времени. Об этом рассказал изданию Daily Star экс-сотрудник пресс-службы королевы Дик Арбитер. Королеву возмущало то, что зачастую сотрудники выходили оттуда нетрезвыми.

Однако служащие резиденции по-прежнему могут воспользоваться королевским бассейном. Бывший пресс-секретарь Елизаветы II вспоминает, что сам любил порой искупаться.

Также британское издание сообщает, что скоро на экраны выйдет четырёхсерийный фильм о жизни в королевских дворцах: Букингемском, Виндзорском и других.

Первая серия посвящена официальной лондонской резиденции британских монархов. В одном из эпизодов показан личный банкомат Елизаветы II. Огромный дворец обслуживают 188 человек.