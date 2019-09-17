На территории КНДР может обитать порядка 20 особей амурского тигра

По мнению российских учёных, на данный момент на территории КНДР может проживать порядка 20 особей амурских тигров. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального директора Центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева.

— Мы точно знаем, что тигры там есть. Я в своё время работал на территории Китая и Хасанского района Приморья и видел там следы, выходящие из Северной Кореи и обратно туда заходящие, — отметил Арамилев.

Он также подчеркнул, что об этом свидетельствуют и спутниковые снимки региона. Однако, по оценкам российских учёных, группа животных не превышает 20 особей.

Никаких совместных с Северной Кореей научно-исследовательских работ на данную тему не проводилось. Однако Арамилев выразил надежду на то, что благодаря укреплению отношений с КНДР скоро такие работы будут возможны.

На момент осени 2018 года общее число амурских тигров на территории РФ составило 560–580 особей. Следующий учёт хищников на Дальнем Востоке ожидается зимой 2021–2022 года.