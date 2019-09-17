Военные завершили работу в Комсомольске-на-Амуре, где спадает паводок

В Комсомольске-на-Амуре военные железнодорожники завершили работы по ликвидации последствий паводка в городе. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
— Военнослужащие сводного отряда железнодорожного соединения ВВО завершили выполнение работ по оказанию помощи населению Комсомольска-на-Амуре в борьбе с паводком, — говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас военнослужащие возвращаются на место постоянной дислокации.
Напомним, летом 2019 года в Хабаровском крае в связи с паводками действовал режим ЧС. Ранее Лайф сообщал, что паводок в регионе начал отступать, а аэропорт Комсомольска-на-Амуре возобновил свою работу.
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