На Камчатке принят закон о запрете продажи вейпов и жидкостей несовершеннолетним

На Камчатке в ходе 30-й сессии Законодательного собрания был принят региональный закон о запрете продажи электронных сигарет и жидкостей для вейпов несовершеннолетним, сообщает пресс-служба края.

Положение об административных правонарушениях было дополнено статьёй о штрафах за продажу систем доставки никотина детям и подросткам. Нарушителям грозят серьёзные штрафы: гражданам до 5 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям — до 50 тысяч рублей, юридическим лицам — до 150 тысяч рублей.

Как отмечает председатель Заксобрания Камчатки Валерий Раенко, жидкости для вейпов не прошли должных исследований и зачастую являются токсичными. Электронные сигареты формируют у несовершеннолетних привычку к курению, а никотин вызывает зависимость.

Закон вступит в силу через десять дней после его опубликования.