Жителям четырёх районов Приморья до сих пор не дали выплат за ущерб от паводка

Губернатор в свою очередь подчеркнул, что проблему с выплатами нужно решить как можно скорее.

Жители четырёх районов Приморского края до сих пор не получили положенных выплат за ущерб, причинённый паводками. Об этом сообщается на сайте краевой администрации.

— Не все районы до сих пор начали выплаты населению за причинённый ущерб. Так, деньги до сих пор не получили жители Хасанского, Пожарского, Пограничного и Надеждинского районов, — говорится в сообщении пресс-службы.

На заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое прошло под председательством губернатора края Олега Кожемяко, главы муниципалитетов доложили, что аварийные работы уже завершены, в настоящее время ведётся восстановление дорог и инфраструктуры.

Губернатор в свою очередь подчеркнул, что проблему с выплатами нужно решить как можно скорее.

Летом текущего года мощнейшие ливни обрушились на Приморский и Хабаровский края, Амурскую область и Еврейскую автономную область. Затопленными оказались свыше 100 населённых пунктов, тысячи человек остались без урожая, их имущество пришло в негодность.

На данный момент на территории Приморского края действует региональный режим чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что в Приморье из-за паводка пострадало порядка половины всех сельскохозяйственных культур.