В работе поисковой системы Google произошёл сбой

Сайт мониторинга популярных интернет-систем Downdetector сообщил о сбое в работе сервисов Google. У пользователей возникли проблемы с работой поисковиков.

Основной пик неполадок пришёлся на 3:40–4:00 утра по Москве.

Больше всего жалоб поступило из США, также сбои произошли в Японии, Австралии, Бразилии, Мексике и России. 52% пользователей не смогли войти в свои аккаунты в Google, ещё у 47% не работает поисковая система.

В настоящее время сбои практически устранены, пользователи на сайте Downdetector отмечают возобновление работы сервисов.