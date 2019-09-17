Глава МИД Украины раскрыл "формулу Зеленского" по ситуации в Донбассе

Киев попытается сделать все возможные шаги в ответ на ожидания украинского народа.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV сообщил о существовании так называемой "формулы Зеленского" для разрешения вооружённого конфликта в Донбассе.

Спикер Разумков и министр МИД Пристайко - Свобода слова ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯhttps://t.co/ildjCOZVdP — Зеленський - Слуга Народу 🇺🇦 (@zel_prezident) 16 сентября 2019 г.

— Мы сделаем все шаги, которые мы можем сделать, отвечая на ожидания нашего — в первую очередь — народа, — сформулировал Пристайко стратегию дальнейших действий Украины в отношении Луганской и Донецкой Республик.

Одной из составляющих "формулы Зеленского" являются радикальные меры по прекращению войны в Донбассе. Министр иностранных дел Украины подчеркнул, что на это есть не более полугода-года.

Пристайко проиллюстрировал возможные меры ситуацией с пенсиями. Украинские власти попытаются исправить ситуацию, чтобы жители Донбасса не проходили перерегистрацию каждые два месяца для получения выплаты.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется окончательно разрешить ситуацию в зоне конфликта, в Киеве сформулированы предложения к людям, "оставшимся по ту сторону".